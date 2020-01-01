توكنوميكس Record Nexus (RECORD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Record Nexus (RECORD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Record Nexus (RECORD) RECORD Nexus is a modular blockchain ecosystem that redefines how intellectual property (IP) — starting with music — is transformed into powerful financial products. By building a decentralized infrastructure, RECORD Nexus makes IP assets liquid, programmable, and globally accessible. It creates a transparent, scalable marketplace where royalties and IP-derived income can be efficiently traded, financed, and distributed. Focused on solving historical challenges like illiquidity, opacity, and exclusivity, RECORD Nexus empowers creators, investors, and rights holders alike, opening the door to a truly borderless, democratized IP economy. As it evolves, the platform is designed to expand beyond music into other creative and industrial sectors, reshaping how the world values and interacts with IP. الموقع الرسمي: https://record.nexus/ الوثيقة البيضاء: https://docs.musicprotocol.io/ اشتر RECORD الآن!

توكنوميكس Record Nexus (RECORD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Record Nexus (RECORD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 924.88K $ 924.88K $ 924.88K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 471.51M $ 471.51M $ 471.51M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03335107 $ 0.03335107 $ 0.03335107 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00195839 $ 0.00195839 $ 0.00195839 معرفة المزيد عن سعر Record Nexus (RECORD)

توكنوميكس Record Nexus (RECORD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Record Nexus (RECORD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RECORD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RECORD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RECORD، استكشف السعر المباشر لتوكن RECORD!

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