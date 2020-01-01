توكنوميكس Re Protocol reUSD (REUSD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Re Protocol reUSD (REUSD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Re Protocol reUSD (REUSD) Re Protocol (RE) is a blockchain-based platform that democratizes access to reinsurance risk by tokenizing exposure to insurance contracts. The protocol’s two deposit tokens—reUSD and reUSDe—let users choose between a principal-protected, fixed-yield product (reUSD, RF + 250 bps) or a risk-bearing, variable-yield option (reUSDe, up to ~23 % APR). Built on Ethereum, Avalanch, Arbitrum and Base, Re Protocol leverages decentralized underwriting pools to generate transparent, market-driven insurance returns. Governance and treasury functions are overseen by the Cayman-based Re Foundation to ensure regulatory compliance and capital efficiency. With integrations into DeFi ecosystems like Curve, Pendle, and Ethena, Re Protocol bridges traditional reinsurance markets and DeFi—opening institutional-grade risk diversification to crypto investors. الموقع الرسمي: https://re.xyz الوثيقة البيضاء: https://docs.re.xyz اشتر REUSD الآن!

توكنوميكس Re Protocol reUSD (REUSD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Re Protocol reUSD (REUSD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.68K $ 9.68K $ 9.68K إجمالي العرض: $ 9.65K $ 9.65K $ 9.65K العرض المتداول: $ 9.65K $ 9.65K $ 9.65K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 9.68K $ 9.68K $ 9.68K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.873393 $ 0.873393 $ 0.873393 السعر الحالي: $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 معرفة المزيد عن سعر Re Protocol reUSD (REUSD)

توكنوميكس Re Protocol reUSD (REUSD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Re Protocol reUSD (REUSD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن REUSD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن REUSD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس REUSD، استكشف السعر المباشر لتوكن REUSD!

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