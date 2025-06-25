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سعر Re Protocol reUSD (REUSD) المباشر لليوم هو USD 1.006 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.71K . يتم تحديث سعر REUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Re Protocol reUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Re Protocol reUSD خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.65K

أداء سعر Re Protocol reUSD (REUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Re Protocol reUSD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Re Protocol reUSD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Re Protocol reUSD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Re Protocol reUSD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Re Protocol reUSD (REUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Re Protocol reUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Re Protocol reUSD (REUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: