سعر Re Protocol reUSD (REUSD)
سعر Re Protocol reUSD (REUSD) المباشر لليوم هو USD 1.006. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.71K. يتم تحديث سعر REUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Re Protocol reUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Re Protocol reUSD خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.65K
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خلال اليوم، كان سعر Re Protocol reUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Re Protocol reUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Re Protocol reUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Re Protocol reUSD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Re Protocol (RE) is a blockchain-based platform that democratizes access to reinsurance risk by tokenizing exposure to insurance contracts. The protocol’s two deposit tokens—reUSD and reUSDe—let users choose between a principal-protected, fixed-yield product (reUSD, RF + 250 bps) or a risk-bearing, variable-yield option (reUSDe, up to ~23 % APR). Built on Ethereum, Avalanch, Arbitrum and Base, Re Protocol leverages decentralized underwriting pools to generate transparent, market-driven insurance returns. Governance and treasury functions are overseen by the Cayman-based Re Foundation to ensure regulatory compliance and capital efficiency. With integrations into DeFi ecosystems like Curve, Pendle, and Ethena, Re Protocol bridges traditional reinsurance markets and DeFi—opening institutional-grade risk diversification to crypto investors.
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