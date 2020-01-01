توكنوميكس RavenQuest (QUEST) اكتشف الرؤى الرئيسية حول RavenQuest (QUEST)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات RavenQuest (QUEST) RavenQuest – A fully-released, content-rich sandbox MMORPG powered by $QUEST and backed by real players, real utility, and real demand. RavenQuest is a true sandbox MMORPG where your legacy shapes a living, breathing world. Set in a vast, ever-evolving world built by its players, RavenQuest delivers deep character customization, thrilling PvE and PvP combat, and a dynamic, player-driven economy fuled by $QUEST. Through seamless blockchain integration, players can truly own, trade, and utilize in-game assets as NFTs—but participation in Web3 features is entirely optional, ensuring a welcoming experience for gamers still learning about crypto. Designed with ultimate player freedom at its core, RavenQuest lets you choose your path, whether forging alliances, battling for dominance, mastering the economy, or leaving your mark through professions and crafting. Every decision you make drives the story forward and leaves a lasting impact on this nostalgic fantasy world where tradition meets innovation الموقع الرسمي: https://www.ravenquest.io الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.ravenquest.io/ اشتر QUEST الآن!

توكنوميكس RavenQuest (QUEST) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار RavenQuest (QUEST)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.22M $ 2.22M $ 2.22M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 75.05M $ 75.05M $ 75.05M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 29.58M $ 29.58M $ 29.58M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.128556 $ 0.128556 $ 0.128556 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02953673 $ 0.02953673 $ 0.02953673 السعر الحالي: $ 0.02957555 $ 0.02957555 $ 0.02957555 معرفة المزيد عن سعر RavenQuest (QUEST)

توكنوميكس RavenQuest (QUEST): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس RavenQuest (QUEST) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن QUEST التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن QUEST التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس QUEST، استكشف السعر المباشر لتوكن QUEST!

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