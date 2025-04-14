سعر RavenQuest (QUEST)
سعر RavenQuest (QUEST) المباشر لليوم هو USD 0.073432. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.52M. يتم تحديث سعر QUEST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RavenQuest الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر RavenQuest خلال اليوم هو +1.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 75.05M
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خلال اليوم، كان سعر RavenQuest مقابل USD هو $ +0.00077865 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RavenQuest مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RavenQuest مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RavenQuest مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00077865
|+1.07%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RavenQuest: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
+1.07%
-17.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RavenQuest – A fully-released, content-rich sandbox MMORPG powered by $QUEST and backed by real players, real utility, and real demand. RavenQuest is a true sandbox MMORPG where your legacy shapes a living, breathing world. Set in a vast, ever-evolving world built by its players, RavenQuest delivers deep character customization, thrilling PvE and PvP combat, and a dynamic, player-driven economy fuled by $QUEST. Through seamless blockchain integration, players can truly own, trade, and utilize in-game assets as NFTs—but participation in Web3 features is entirely optional, ensuring a welcoming experience for gamers still learning about crypto. Designed with ultimate player freedom at its core, RavenQuest lets you choose your path, whether forging alliances, battling for dominance, mastering the economy, or leaving your mark through professions and crafting. Every decision you make drives the story forward and leaves a lasting impact on this nostalgic fantasy world where tradition meets innovation
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