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سعر RavenQuest (QUEST) المباشر لليوم هو USD 0.073432 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.52M . يتم تحديث سعر QUEST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RavenQuest الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر RavenQuest خلال اليوم هو +1.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 75.05M

أداء سعر RavenQuest (QUEST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RavenQuest مقابل USD هو $ +0.00077865 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RavenQuest مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RavenQuest مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RavenQuest مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00077865 +1.07% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر RavenQuest (QUEST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RavenQuest: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.06989$ 0.06989 $ 0.06989 24 ساعة مرتفع $ 0.074799$ 0.074799 $ 0.074799 عالية طوال الوقت $ 0.128556$ 0.128556 $ 0.128556 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) +1.07% تغير السعر (7 أيام) -17.45%

معلومات سوق RavenQuest (QUEST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: