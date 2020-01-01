توكنوميكس Ratio1 (R1) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ratio1 (R1)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ratio1 (R1) Ratio1 Protocol is a decentralized AI compute network that enables trustless execution of machine learning workloads across independently operated edge nodes. It uses a license-based model powered by the R1 token, which is distributed solely through node availability and AI task execution, verified via oracle consensus. The protocol combines Proof of Availability (PoA) and Proof of AI (PoAI) to ensure fair rewards and real-world utility. Ratio1’s smart contracts are non-upgradable and deployed on the Base blockchain. The system includes decentralized components such as R1FS for distributed file storage, OracleSync for validation, and ChainDist for job scheduling. The protocol aims to provide scalable and energy-efficient AI infrastructure without relying on centralized cloud providers. الموقع الرسمي: https://ratio1.ai الوثيقة البيضاء: http://ratio1.ai/whitepaper اشتر R1 الآن!

توكنوميكس Ratio1 (R1) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ratio1 (R1)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M إجمالي العرض: $ 4.33M $ 4.33M $ 4.33M العرض المتداول: $ 958.81K $ 958.81K $ 958.81K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.50M $ 6.50M $ 6.50M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 9.04 $ 9.04 $ 9.04 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 السعر الحالي: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 معرفة المزيد عن سعر Ratio1 (R1)

توكنوميكس Ratio1 (R1): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ratio1 (R1) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن R1 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن R1 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس R1، استكشف السعر المباشر لتوكن R1!

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