توكنوميكس Raini Studios Token (RST) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Raini Studios Token (RST)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Raini Studios Token (RST) Raini Studios is a full-service, web3-native game studio - $RST is the token that underpins all of its web3 offerings. Raini: The Lords of Light (RTLOL) is Raini Studios' flagship title - an immersive play and earn trading card game that blends fantasy with the cryptoverse. With gameplay that can be described as a mix of Hearthstone, Magic: The Gathering, and Yu-Gi-Oh, The Lords of Light is easy to play, but difficult to master. الموقع الرسمي: https://www.raini.io/ اشتر RST الآن!

توكنوميكس Raini Studios Token (RST) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Raini Studios Token (RST)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M إجمالي العرض: $ 919.28M $ 919.28M $ 919.28M العرض المتداول: $ 565.02M $ 565.02M $ 565.02M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.13423 $ 0.13423 $ 0.13423 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00114437 $ 0.00114437 $ 0.00114437 السعر الحالي: $ 0.00256609 $ 0.00256609 $ 0.00256609 معرفة المزيد عن سعر Raini Studios Token (RST)

توكنوميكس Raini Studios Token (RST): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Raini Studios Token (RST) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RST التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RST التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RST، استكشف السعر المباشر لتوكن RST!

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