سعر Raini Studios Token (RST)
سعر Raini Studios Token (RST) المباشر لليوم هو USD 0.00141844. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 800.81K. يتم تحديث سعر RST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Raini Studios Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Raini Studios Token خلال اليوم هو +14.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 565.02M
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خلال اليوم، كان سعر Raini Studios Token مقابل USD هو $ +0.00018098 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Raini Studios Token مقابل USD هو $ -0.0005416426 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Raini Studios Token مقابل USD هو $ -0.0005404246 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Raini Studios Token مقابل USD هو $ -0.0024675362292395264 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00018098
|+14.63%
|30 يوم
|$ -0.0005416426
|-38.18%
|60 يوم
|$ -0.0005404246
|-38.09%
|90 يوم
|$ -0.0024675362292395264
|-63.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Raini Studios Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
+14.63%
-5.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Raini Studios is a full-service, web3-native game studio - $RST is the token that underpins all of its web3 offerings. Raini: The Lords of Light (RTLOL) is Raini Studios' flagship title - an immersive play and earn trading card game that blends fantasy with the cryptoverse. With gameplay that can be described as a mix of Hearthstone, Magic: The Gathering, and Yu-Gi-Oh, The Lords of Light is easy to play, but difficult to master.
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