توكنوميكس Quick Intel (QKNTL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Quick Intel (QKNTL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Quick Intel (QKNTL) What is the project about? QUICKI is a suite of safety and security multi-chain tools, with first of its kind scam detection mechanisms for Blockchain, keeping Web3 safer! While other scanners do similar scans, the date is not in real-time. QUICKI scans the asset in real-time at the time of scan to provide an accurate result without stale data. With investors using QUICKI to scan projects before they invest, they get a wholeistic view of that token like taxes, honeypot check, locked liquidity, hidden owner, hidden malicious functions, hidden contract modifiers, and more. Quicki also has a Dashboard that is a one-stop shop for new and existing tokens across chains, directly integrated with the Quicki Scan to quickly spot scams and avoid them. What makes your project unique? QUICKI has created the first of its kind tool that scans down to the contract and alerts on malicious code. History of your project. Launched on February 11th, 2023, and have done over 5 thousand scans on tokens. What’s next for your project? QUICKI’s future plans include expanding to support more chains and become the defacto in safety and security in web3. What can your token be used for? The token can be used to unlock tier levels on the platform that unlocks additional features. الموقع الرسمي: https://quickintel.io الوثيقة البيضاء: https://docs.quickintel.io/introduction/welcome-to-quicki-intel اشتر QKNTL الآن!

توكنوميكس Quick Intel (QKNTL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Quick Intel (QKNTL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 745.84K $ 745.84K $ 745.84K إجمالي العرض: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M العرض المتداول: $ 79.96M $ 79.96M $ 79.96M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 746.23K $ 746.23K $ 746.23K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.149149 $ 0.149149 $ 0.149149 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00932785 $ 0.00932785 $ 0.00932785 معرفة المزيد عن سعر Quick Intel (QKNTL)

توكنوميكس Quick Intel (QKNTL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Quick Intel (QKNTL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن QKNTL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن QKNTL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس QKNTL، استكشف السعر المباشر لتوكن QKNTL!

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