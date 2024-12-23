سعر Quick Intel (QKNTL)
سعر Quick Intel (QKNTL) المباشر لليوم هو USD 0.0142618. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.14M. يتم تحديث سعر QKNTL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Quick Intel الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.04K
- تغيير سعر Quick Intel خلال اليوم هو +1.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 79.96M
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خلال اليوم، كان سعر Quick Intel مقابل USD هو $ +0.00023488 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Quick Intel مقابل USD هو $ -0.0065189004 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Quick Intel مقابل USD هو $ -0.0010683000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Quick Intel مقابل USD هو $ -0.00287136423215083 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00023488
|+1.67%
|30 يوم
|$ -0.0065189004
|-45.70%
|60 يوم
|$ -0.0010683000
|-7.49%
|90 يوم
|$ -0.00287136423215083
|-16.75%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Quick Intel: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.58%
+1.67%
-19.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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