احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر QKNTL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر QKNTL.

سعر Quick Intel (QKNTL) المباشر لليوم هو USD 0.0142618 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.14M . يتم تحديث سعر QKNTL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Quick Intel الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.04K - تغيير سعر Quick Intel خلال اليوم هو +1.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 79.96M

أداء سعر Quick Intel (QKNTL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Quick Intel مقابل USD هو $ +0.00023488 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Quick Intel مقابل USD هو $ -0.0065189004 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Quick Intel مقابل USD هو $ -0.0010683000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Quick Intel مقابل USD هو $ -0.00287136423215083 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00023488 +1.67% 30 يوم $ -0.0065189004 -45.70% 60 يوم $ -0.0010683000 -7.49% 90 يوم $ -0.00287136423215083 -16.75%

تحليل سعر Quick Intel (QKNTL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Quick Intel: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01388249$ 0.01388249 $ 0.01388249 24 ساعة مرتفع $ 0.01489645$ 0.01489645 $ 0.01489645 عالية طوال الوقت $ 0.149149$ 0.149149 $ 0.149149 تغير السعر (1 ساعة) -1.58% تغير السعر (1يوم) +1.67% تغير السعر (7 أيام) -19.58%

معلومات سوق Quick Intel (QKNTL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: