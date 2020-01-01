توكنوميكس QubeCV AI (QCV) اكتشف الرؤى الرئيسية حول QubeCV AI (QCV)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات QubeCV AI (QCV) QubeCV AI is building a platform for Recruitment 5.0, leveraging AI Agents and blockchain technology to deliver transparent, secure, and intelligent hiring processes. The project focuses on practical solutions to key recruitment challenges, such as CV authenticity verification and efficient talent matching. The $QCV token will serve as one of the core pillars of the ecosystem. Given the growing demand for automated and transparent solutions in the multi-billion dollar HR market, QubeCV AI has the potential to become a significant component of the Web3 ecosystem, setting a new standard in talent management. الموقع الرسمي: https://qubecv.ai/ اشتر QCV الآن!

توكنوميكس QubeCV AI (QCV) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار QubeCV AI (QCV)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 757.21K $ 757.21K $ 757.21K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 841.34K $ 841.34K $ 841.34K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00101983 $ 0.00101983 $ 0.00101983 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00084134 $ 0.00084134 $ 0.00084134 معرفة المزيد عن سعر QubeCV AI (QCV)

توكنوميكس QubeCV AI (QCV): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس QubeCV AI (QCV) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن QCV التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن QCV التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس QCV، استكشف السعر المباشر لتوكن QCV!

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