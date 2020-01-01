توكنوميكس Quantoz USDQ (USDQ) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Quantoz USDQ (USDQ)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Quantoz USDQ (USDQ) The Quantoz USDQ is a stablecoin pegged 1:1 to the US dollar. The USDQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The USDQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM). The USDQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the USDQ is to provide a secure and regulated US dollar pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market. By regulatory requirement the USDQ tokens in circulation are 102% backed by US dollars. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the US dollar reserve for the USDQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid T-bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank. الموقع الرسمي: https://quantozpay.com اشتر USDQ الآن!

توكنوميكس Quantoz USDQ (USDQ) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Quantoz USDQ (USDQ)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.76M $ 6.76M $ 6.76M إجمالي العرض: $ 51.00M $ 51.00M $ 51.00M العرض المتداول: $ 6.76M $ 6.76M $ 6.76M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 50.98M $ 50.98M $ 50.98M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.043 $ 1.043 $ 1.043 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.938182 $ 0.938182 $ 0.938182 السعر الحالي: $ 0.999548 $ 0.999548 $ 0.999548 معرفة المزيد عن سعر Quantoz USDQ (USDQ)

توكنوميكس Quantoz USDQ (USDQ): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Quantoz USDQ (USDQ) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن USDQ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن USDQ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس USDQ، استكشف السعر المباشر لتوكن USDQ!

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