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سعر Quantoz USDQ (USDQ) المباشر لليوم هو USD 0.959949 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.76M . يتم تحديث سعر USDQ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Quantoz USDQ الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.52K - تغيير سعر Quantoz USDQ خلال اليوم هو -4.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.00M

أداء سعر Quantoz USDQ (USDQ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Quantoz USDQ مقابل USD هو $ -0.0412794108245254 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Quantoz USDQ مقابل USD هو $ -0.0385253452 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Quantoz USDQ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Quantoz USDQ مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0412794108245254 -4.12% 30 يوم $ -0.0385253452 -4.01% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Quantoz USDQ (USDQ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Quantoz USDQ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.955189$ 0.955189 $ 0.955189 24 ساعة مرتفع $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 عالية طوال الوقت $ 1.035$ 1.035 $ 1.035 تغير السعر (1 ساعة) -4.00% تغير السعر (1يوم) -4.12% تغير السعر (7 أيام) -4.16%

معلومات سوق Quantoz USDQ (USDQ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: