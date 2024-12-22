سعر Quantoz USDQ (USDQ)
سعر Quantoz USDQ (USDQ) المباشر لليوم هو USD 0.959949. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.76M. يتم تحديث سعر USDQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Quantoz USDQ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.52K
- تغيير سعر Quantoz USDQ خلال اليوم هو -4.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.00M
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خلال اليوم، كان سعر Quantoz USDQ مقابل USD هو $ -0.0412794108245254 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Quantoz USDQ مقابل USD هو $ -0.0385253452 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Quantoz USDQ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Quantoz USDQ مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0412794108245254
|-4.12%
|30 يوم
|$ -0.0385253452
|-4.01%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Quantoz USDQ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.00%
-4.12%
-4.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Quantoz USDQ is a stablecoin pegged 1:1 to the US dollar. The USDQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The USDQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM). The USDQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the USDQ is to provide a secure and regulated US dollar pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market. By regulatory requirement the USDQ tokens in circulation are 102% backed by US dollars. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the US dollar reserve for the USDQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid T-bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank.
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