توكنوميكس Quantoz EURQ (EURQ) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Quantoz EURQ (EURQ)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Quantoz EURQ (EURQ) The Quantoz EURQ is a stablecoin pegged 1:1 to the euro. The EURQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The EURQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM). The EURQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the EURQ is to provide a secure and regulated euro pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market. By regulatory requirement the EURQ tokens in circulation are 102% backed by euros. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the euro reserve for the EURQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid euro bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank. الموقع الرسمي: https://quantozpay.com اشتر EURQ الآن!

توكنوميكس Quantoz EURQ (EURQ) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Quantoz EURQ (EURQ)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.52M $ 4.52M $ 4.52M إجمالي العرض: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M العرض المتداول: $ 3.95M $ 3.95M $ 3.95M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 17.16M $ 17.16M $ 17.16M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.763698 $ 0.763698 $ 0.763698 السعر الحالي: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 معرفة المزيد عن سعر Quantoz EURQ (EURQ)

توكنوميكس Quantoz EURQ (EURQ): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Quantoz EURQ (EURQ) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EURQ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EURQ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EURQ، استكشف السعر المباشر لتوكن EURQ!

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