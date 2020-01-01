توكنوميكس PureFi (UFI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PureFi (UFI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PureFi (UFI) PureFi Protocol - the one-stop compliance protocol for DeFi PureFi (UFI) is on the mission to bridge a gap between TradFi (Traditional Finance) and DeFi (Decentralized Finance) to facilitate real mass adoption.Its a decentralized protocol that maintains users’ anonymity through Zero-Proof Knowledge architecture. PureFi provides compliance tools (AML, KYC) through Verifiable Credentials & Self Sovereign Identity to protect entities and investors against dirty money risks while interacting with DeFi projects. We will enable institutional investors to participate in a growing DeFi sector through these needed sets of tools. الموقع الرسمي: https://purefi.io/ اشتر UFI الآن!

توكنوميكس PureFi (UFI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PureFi (UFI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 896.22K $ 896.22K $ 896.22K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 93.47M $ 93.47M $ 93.47M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 958.87K $ 958.87K $ 958.87K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.575568 $ 0.575568 $ 0.575568 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0047209 $ 0.0047209 $ 0.0047209 السعر الحالي: $ 0.00958839 $ 0.00958839 $ 0.00958839 معرفة المزيد عن سعر PureFi (UFI)

توكنوميكس PureFi (UFI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PureFi (UFI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UFI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UFI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UFI، استكشف السعر المباشر لتوكن UFI!

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