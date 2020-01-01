توكنوميكس Puff The Dragon (PUFF) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Puff The Dragon (PUFF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Puff The Dragon (PUFF) What Is PUFF? Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community. Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it. Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz How Many PUFF Coins Are There in Circulation? Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis. There is no additional supply. 48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6. Who Are the Founders of PUFF? Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities. Where Can I Buy PUFF? The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz الموقع الرسمي: https://puffthedragon.xyz/ اشتر PUFF الآن!

توكنوميكس Puff The Dragon (PUFF) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Puff The Dragon (PUFF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 71.55M $ 71.55M $ 71.55M إجمالي العرض: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M العرض المتداول: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 71.55M $ 71.55M $ 71.55M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.330448 $ 0.330448 $ 0.330448 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.03916614 $ 0.03916614 $ 0.03916614 السعر الحالي: $ 0.080491 $ 0.080491 $ 0.080491 معرفة المزيد عن سعر Puff The Dragon (PUFF)

توكنوميكس Puff The Dragon (PUFF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Puff The Dragon (PUFF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PUFF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PUFF التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PUFF، استكشف السعر المباشر لتوكن PUFF!

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