توكنوميكس PSEUDO REALITY (PSEUDO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PSEUDO REALITY (PSEUDO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PSEUDO REALITY (PSEUDO) PSEUDO REALITY is a visionary AI protocol building the swarm of swarms using autonomous AI agents to provide a holistic guide and mentorship to users helping them to breakout from the matrix and become a better version of themselves by guiding them about what they can do to improve their lives and achieve their goals in life. PSEUDO aims to use AI to empower the people and provide them with science-based suggestion and guidance to live a better and more prosperous life. الموقع الرسمي: https://pseudo.zone/ الوثيقة البيضاء: https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGVmZndnYzlfLVdXNHVxenBoVDNyZ3pTTDVfUXxBQ3Jtc0treHpFMjFMbUU3R282TGF1TUpuaFlIcDJMclNDNm5udDd2U08wQnhCTDN0MmhJWkZIV2dHX2ZZblcwbkNOX3h4MmRoMXVOZ0taVDlvVDQxWVc5R1dRTFdTdTdMYnhfR2MzU0l3N3JNb2h3UEVHMm9SWQ&q=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1ZGicVwsc26zfKlrTER8HqsxixC6e4B4C%2Fview%3Fusp%3Dsharing&v=hBBtzzTvsI8 اشتر PSEUDO الآن!

توكنوميكس PSEUDO REALITY (PSEUDO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PSEUDO REALITY (PSEUDO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 63.14K $ 63.14K $ 63.14K إجمالي العرض: $ 799.01M $ 799.01M $ 799.01M العرض المتداول: $ 799.01M $ 799.01M $ 799.01M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 63.14K $ 63.14K $ 63.14K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر PSEUDO REALITY (PSEUDO)

توكنوميكس PSEUDO REALITY (PSEUDO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PSEUDO REALITY (PSEUDO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PSEUDO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PSEUDO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PSEUDO، استكشف السعر المباشر لتوكن PSEUDO!

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