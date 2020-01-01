توكنوميكس Print Protocol (PRINT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Print Protocol (PRINT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Print Protocol (PRINT) Featuring Print Protocol's custom Hold 2 Earn (H2E) rewards mechanism. Holding $PRINT grants you continual SOL returns. Our mission at Print Protocol is to pioneer the first-ever Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. By leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, we aim to provide users with a seamless and rewarding experience in generating passive income by holding $PRINT. Through innovation and community-driven governance, we strive to redefine the landscape of decentralized finance, unlocking new possibilities and driving the mass adoption of Solana. 8% tax on buys 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet 8% tax on sells 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet الموقع الرسمي: https://printsolana.com/ الوثيقة البيضاء: https://printsolana.com/whitepaper.pdf اشتر PRINT الآن!

توكنوميكس Print Protocol (PRINT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Print Protocol (PRINT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 948.75K $ 948.75K $ 948.75K إجمالي العرض: $ 9.41B $ 9.41B $ 9.41B العرض المتداول: $ 9.41B $ 9.41B $ 9.41B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 948.75K $ 948.75K $ 948.75K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00203076 $ 0.00203076 $ 0.00203076 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00010127 $ 0.00010127 $ 0.00010127 معرفة المزيد عن سعر Print Protocol (PRINT)

توكنوميكس Print Protocol (PRINT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Print Protocol (PRINT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PRINT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PRINT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PRINT، استكشف السعر المباشر لتوكن PRINT!

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