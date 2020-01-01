توكنوميكس PrimoAI ($PRIMO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PrimoAI ($PRIMO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PrimoAI ($PRIMO) PrimoAI is a real-world real estate AI-agentic platform built by a team of real estate and technology executives with a track record of startup and exit successes (brokerages with $30B+ in annual sales, Web2/Web3 companies). Designed for real estate agents, key drivers of the $70T U.S. market, PrimoAI turns their expertise and impactful knowledge into AI-powered productivity that integrates buyers and sellers. Positioned as an Orchestration Agent, it leads ACP’s push into real-world commerce. الموقع الرسمي: https://app.virtuals.io/virtuals/27899 الوثيقة البيضاء: https://app.virtuals.io/virtuals/27899 اشتر $PRIMO الآن!

توكنوميكس PrimoAI ($PRIMO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PrimoAI ($PRIMO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 156.76K $ 156.76K $ 156.76K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 313.51K $ 313.51K $ 313.51K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00121427 $ 0.00121427 $ 0.00121427 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00031351 $ 0.00031351 $ 0.00031351 معرفة المزيد عن سعر PrimoAI ($PRIMO)

توكنوميكس PrimoAI ($PRIMO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PrimoAI ($PRIMO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $PRIMO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $PRIMO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $PRIMO، استكشف السعر المباشر لتوكن $PRIMO!

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