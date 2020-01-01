توكنوميكس PREME Token (PREME) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PREME Token (PREME)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PREME Token (PREME) PREME is all about bringing businesses and individuals from Web2 to Web3. We are strategically postured to offer various services for our partners to help streamline their transition in a timely manner. There are millions of businesses worldwide seeking services provided by PREME. PREME strives to be the gateway of growth for individuals and businesses alike! We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. As they grow, we grow! PREME is the gateway from Web2 to Web3. We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. الموقع الرسمي: https://premetoken.com/ الوثيقة البيضاء: https://premetoken.com/#whitepaper اشتر PREME الآن!

توكنوميكس PREME Token (PREME) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PREME Token (PREME)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 365.08K $ 365.08K $ 365.08K إجمالي العرض: $ 236.09M $ 236.09M $ 236.09M العرض المتداول: $ 146.06M $ 146.06M $ 146.06M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 590.12K $ 590.12K $ 590.12K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03344384 $ 0.03344384 $ 0.03344384 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00115761 $ 0.00115761 $ 0.00115761 السعر الحالي: $ 0.00249955 $ 0.00249955 $ 0.00249955 معرفة المزيد عن سعر PREME Token (PREME)

توكنوميكس PREME Token (PREME): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PREME Token (PREME) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PREME التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PREME التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PREME، استكشف السعر المباشر لتوكن PREME!

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