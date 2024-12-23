سعر Potcoin (POT)
سعر Potcoin (POT) المباشر لليوم هو USD 0.00458172. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.05M. يتم تحديث سعر POT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Potcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 199.00K
- تغيير سعر Potcoin خلال اليوم هو -1.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 228.90M
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خلال اليوم، كان سعر Potcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Potcoin مقابل USD هو $ -0.0012752603 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Potcoin مقابل USD هو $ +0.0018743747 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Potcoin مقابل USD هو $ +0.0034620031846490728 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.87%
|30 يوم
|$ -0.0012752603
|-27.83%
|60 يوم
|$ +0.0018743747
|+40.91%
|90 يوم
|$ +0.0034620031846490728
|+309.19%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Potcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.30%
-1.87%
-24.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PotCoin is a digital cryptocurrency aimed to empower, secure, and facilitate the Cannabis community, medicinal and recreational alike. The tagline for PotCoin goes as the following :- "On every level of the Cannabis, Hemp and financial industries our users and supporters can entrust PotCoin to extend credibility, stability and security to this exponentially growing market and community." It is based on the Proof of Work Scrypt algorithm with a total maximum supply of 420 million coins. PotCoin supports wallet software on most major platform including Windows, Mac, Linux, and Android. It also has a web wallet.
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