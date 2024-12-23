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سعر Potcoin (POT) المباشر لليوم هو USD 0.00458172 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.05M . يتم تحديث سعر POT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Potcoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 199.00K - تغيير سعر Potcoin خلال اليوم هو -1.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 228.90M

أداء سعر Potcoin (POT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Potcoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Potcoin مقابل USD هو $ -0.0012752603 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Potcoin مقابل USD هو $ +0.0018743747 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Potcoin مقابل USD هو $ +0.0034620031846490728 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.87% 30 يوم $ -0.0012752603 -27.83% 60 يوم $ +0.0018743747 +40.91% 90 يوم $ +0.0034620031846490728 +309.19%

تحليل سعر Potcoin (POT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Potcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00455746$ 0.00455746 $ 0.00455746 24 ساعة مرتفع $ 0.00468773$ 0.00468773 $ 0.00468773 عالية طوال الوقت $ 1.75$ 1.75 $ 1.75 تغير السعر (1 ساعة) -0.30% تغير السعر (1يوم) -1.87% تغير السعر (7 أيام) -24.76%

معلومات سوق Potcoin (POT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: