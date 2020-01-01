توكنوميكس Plume USD (PUSD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Plume USD (PUSD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Plume USD (PUSD) Plume USD is the premier stablecoin of the Plume ecosystem, designed to support seamless financial operations within Real World Asset Finance (RWAfi). Fully backed and deeply liquid, Plume USD plays a critical role in enabling secure payments, efficient trading, and robust collateralization across onchain apps on Plume. Plume USD provides a unified liquidity layer for all stablecoin operations on Plume, and is the gateway to earning passive real world yield on assets deposited into the Plume ecosystem. الموقع الرسمي: https://pusd.plume.org/ الوثيقة البيضاء: https://docs.plume.org/plume/plume-chain/official-tokens/plume-usd اشتر PUSD الآن!

توكنوميكس Plume USD (PUSD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Plume USD (PUSD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 36.24M $ 36.24M $ 36.24M إجمالي العرض: $ 36.31M $ 36.31M $ 36.31M العرض المتداول: $ 36.31M $ 36.31M $ 36.31M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 36.24M $ 36.24M $ 36.24M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.989705 $ 0.989705 $ 0.989705 السعر الحالي: $ 0.999212 $ 0.999212 $ 0.999212 معرفة المزيد عن سعر Plume USD (PUSD)

توكنوميكس Plume USD (PUSD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Plume USD (PUSD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PUSD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PUSD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PUSD، استكشف السعر المباشر لتوكن PUSD!

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