توكنوميكس PIXL (PIXL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PIXL (PIXL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PIXL (PIXL) What is the project about? Pixl is a gaming utility token for The Pixlverse. It will be used for all gaming related transactions (breeding, leveling up, buying in game assets, paying to battle opponents etc etc. What makes your project unique? The Pixlverse is one of the first Web3 native games being released with 100% playability on mobile. It is a pet battler style game with extremely in depth game mechanics to keep players coming back for more. History of your project. The Pixlverse is an NFT project founded by the creators of Sappy Seals. These projects come under the banner of Pixl Labs who have an in house industry leading team of game designers, developers, tokenomics experts and marketers. What’s next for your project? Public launch of The Pixlverse and years of developing the game until it is respected in the competitive and casual gaming scene. What can your token be used for? All Pixlverse in game purchases as well as other Pixl Lab related promotions. الموقع الرسمي: https://www.sappyseals.io/ الوثيقة البيضاء: https://gitbook.thepixlverse.com/ اشتر PIXL الآن!

توكنوميكس PIXL (PIXL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PIXL (PIXL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 14.98M $ 14.98M $ 14.98M إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 14.98M $ 14.98M $ 14.98M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.164294 $ 0.164294 $ 0.164294 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01738658 $ 0.01738658 $ 0.01738658 السعر الحالي: $ 0.02996052 $ 0.02996052 $ 0.02996052 معرفة المزيد عن سعر PIXL (PIXL)

توكنوميكس PIXL (PIXL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PIXL (PIXL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PIXL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PIXL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PIXL، استكشف السعر المباشر لتوكن PIXL!

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