توكنوميكس Piteas (PTS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Piteas (PTS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Piteas (PTS) What is the project about? First Optimal & Productive Dex Aggregator on Pulsechain. What makes your project unique? Piteas serves as a dex aggregator that leverages the latest in swap technology. By integrating multiple DEXs, our platform provides users with access to the vast pools of the most widely used DeFi protocols, amounting to billions of dollars in liquidity. With our advanced routing algorithm, Piteas ensures the best price, lowest slippage, and highest returns for each transaction. History of your project. The Piteas project initiated its transition process in May 2023 and dex aggregator protocol was launched in July 2023. What’s next for your project? The DEX protocol is planned to be launched on multiple networks and several side features are also scheduled for release. What can your token be used for? The PTS Token, which will serve as the governance and utility token for Piteas, is designed to have limited supply and be resistant to manipulations. الموقع الرسمي: https://piteas.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.piteas.io/ اشتر PTS الآن!

توكنوميكس Piteas (PTS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Piteas (PTS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.72M $ 5.72M $ 5.72M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 70.00M $ 70.00M $ 70.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.17M $ 8.17M $ 8.17M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.188811 $ 0.188811 $ 0.188811 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02655323 $ 0.02655323 $ 0.02655323 السعر الحالي: $ 0.081267 $ 0.081267 $ 0.081267 معرفة المزيد عن سعر Piteas (PTS)

توكنوميكس Piteas (PTS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Piteas (PTS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PTS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PTS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PTS، استكشف السعر المباشر لتوكن PTS!

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