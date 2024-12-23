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سعر Piteas (PTS) المباشر لليوم هو USD 0.08485 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.94M . يتم تحديث سعر PTS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Piteas الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.02K - تغيير سعر Piteas خلال اليوم هو +17.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 70.00M

أداء سعر Piteas (PTS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Piteas مقابل USD هو $ +0.01243844 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Piteas مقابل USD هو $ +0.0012876242 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Piteas مقابل USD هو $ +0.0538988582 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Piteas مقابل USD هو $ +0.027799014364068853 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01243844 +17.18% 30 يوم $ +0.0012876242 +1.52% 60 يوم $ +0.0538988582 +63.52% 90 يوم $ +0.027799014364068853 +48.73%

تحليل سعر Piteas (PTS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Piteas: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.071864$ 0.071864 $ 0.071864 24 ساعة مرتفع $ 0.091344$ 0.091344 $ 0.091344 عالية طوال الوقت $ 0.188811$ 0.188811 $ 0.188811 تغير السعر (1 ساعة) +1.18% تغير السعر (1يوم) +17.18% تغير السعر (7 أيام) -36.04%

معلومات سوق Piteas (PTS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: