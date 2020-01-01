توكنوميكس Phantom Staked SOL (PSOL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Phantom Staked SOL (PSOL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Phantom Staked SOL (PSOL) Phantom Liquid Staking Token. Liquid Staking with Phantom Staked Solana - deposit SOL into the Phantom stake pool to get PSOL, which grows with your stake. Redeem your PSOL later for your initial amount + accrued rewards or use it in DeFi. Liquid Staking with Phantom Staked Solana provides higher average rewards versus native Solana staking by sharing in MEV tips and priority fees earned, and leverages the Solana stake pool program, which has been audited 9 times. الموقع الرسمي: https://phantom.com/ اشتر PSOL الآن!

توكنوميكس Phantom Staked SOL (PSOL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Phantom Staked SOL (PSOL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 76.97M $ 76.97M $ 76.97M إجمالي العرض: $ 436.40K $ 436.40K $ 436.40K العرض المتداول: $ 436.40K $ 436.40K $ 436.40K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 76.97M $ 76.97M $ 76.97M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 210.04 $ 210.04 $ 210.04 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 128.71 $ 128.71 $ 128.71 السعر الحالي: $ 176.45 $ 176.45 $ 176.45 معرفة المزيد عن سعر Phantom Staked SOL (PSOL)

توكنوميكس Phantom Staked SOL (PSOL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Phantom Staked SOL (PSOL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PSOL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PSOL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PSOL، استكشف السعر المباشر لتوكن PSOL!

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