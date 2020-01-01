توكنوميكس PettAI (AIP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PettAI (AIP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PettAI (AIP) PettAI is an AI-driven game merging advanced gameplay with intricate economics, featuring adaptive AI agents—including an AGI pet, PettBro —that evolve unique personalities based on user interactions. Utilizing prop-tech and integrating 5 LLMs, it offers Image Generation, Crypto Research and Pricing, Smart Chatbot Notifications and soon, an AI Agent Factory for creating custom AI agents. Powered by $AIP rewards on the Base L2 blockchain, its AI-driven Central Bank manages on-chain rewards via a Real-Time Inflation Module responsive to live pricing data, ensuring a dynamic economy. With accessories, web apps, chatbots, mini-games, and challenges, PettAI sets a new technical standard for AI-integrated economy. الموقع الرسمي: https://pett.ai/ الوثيقة البيضاء: https://docs.pett.ai/ اشتر AIP الآن!

توكنوميكس PettAI (AIP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PettAI (AIP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M إجمالي العرض: $ 403.73M $ 403.73M $ 403.73M العرض المتداول: $ 254.75M $ 254.75M $ 254.75M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04323201 $ 0.04323201 $ 0.04323201 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00131947 $ 0.00131947 $ 0.00131947 السعر الحالي: $ 0.00596738 $ 0.00596738 $ 0.00596738 معرفة المزيد عن سعر PettAI (AIP)

توكنوميكس PettAI (AIP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PettAI (AIP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AIP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AIP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AIP، استكشف السعر المباشر لتوكن AIP!

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