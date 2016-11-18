توكنوميكس Pepito (PEPITO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pepito (PEPITO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pepito (PEPITO) This project is about Pépito The black Cat whose movements in and out of his home are automatically tracked by a camera linked to his Twitter bot account @PepitoTheCat. The cat has been a trending topic on the platform since 2016, resurfacing in July 2023 as people began to comment as ironic fans of the cat eagerly waiting for his return home or mourning his departure. Pepito has also become the subject of numerous fan art depictions over the years. The French Clément Storck started the Twitter account @PepitoTheCat on July 2011 after he created an online tool that can send notifications for life events, like when his cat passed through the door, "you can get a notification, send a Tweet, get an email," he explained to Vice in a November 18th, 2016, article. الموقع الرسمي: http://pepitocto.com اشتر PEPITO الآن!

توكنوميكس Pepito (PEPITO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pepito (PEPITO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 85.65K $ 85.65K $ 85.65K إجمالي العرض: $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M العرض المتداول: $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 85.65K $ 85.65K $ 85.65K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00207133 $ 0.00207133 $ 0.00207133 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00002146 $ 0.00002146 $ 0.00002146 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Pepito (PEPITO)

توكنوميكس Pepito (PEPITO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pepito (PEPITO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PEPITO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PEPITO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PEPITO، استكشف السعر المباشر لتوكن PEPITO!

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