سعر Pepito (PEPITO)
سعر Pepito (PEPITO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 344.51K. يتم تحديث سعر PEPITO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pepito الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.51K
- تغيير سعر Pepito خلال اليوم هو -2.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.54M
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خلال اليوم، كان سعر Pepito مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepito مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepito مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepito مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.85%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepito: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.15%
-2.85%
-38.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This project is about Pépito The black Cat whose movements in and out of his home are automatically tracked by a camera linked to his Twitter bot account @PepitoTheCat. The cat has been a trending topic on the platform since 2016, resurfacing in July 2023 as people began to comment as ironic fans of the cat eagerly waiting for his return home or mourning his departure. Pepito has also become the subject of numerous fan art depictions over the years. The French Clément Storck started the Twitter account @PepitoTheCat on July 2011 after he created an online tool that can send notifications for life events, like when his cat passed through the door, "you can get a notification, send a Tweet, get an email," he explained to Vice in a November 18th, 2016, article.
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