سعر Pepe Grinch اليوم

السعر المباشر لمشروع Pepe Grinch (GRINCH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GRINCH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GRINCH.

يحتل Pepe Grinch حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 445,878، مع عرض متداول قدره 1.00B GRINCH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GRINCH بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00126149، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GRINCH بمقدار +0.27% خلال الساعة الماضية و-15.23% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.95K.

معلومات سوق Pepe Grinch (GRINCH)

القيمة السوقية $ 445.88K$ 445.88K $ 445.88K الحجم (24 ساعة) $ 5.95K$ 5.95K $ 5.95K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 445.88K$ 445.88K $ 445.88K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Pepe Grinch هي $ 445.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.95K. العرض المتداول لـ GRINCH يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 445.88K.