توكنوميكس PayPal USD (PYUSD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PayPal USD (PYUSD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PayPal USD (PYUSD) PayPal USD is designed to contribute to the opportunity stablecoins offer for payments and is 100% backed by U.S. dollar deposits, short-term U.S Treasuries and similar cash equivalents. PayPal USD is redeemable 1:1 for U.S. dollars and is issued by Paxos Trust Company. الموقع الرسمي: https://www.paypal.com/us/digital-wallet/manage-money/crypto/pyusd اشتر PYUSD الآن!

توكنوميكس PayPal USD (PYUSD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PayPal USD (PYUSD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B إجمالي العرض: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B العرض المتداول: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.959426 $ 0.959426 $ 0.959426 السعر الحالي: $ 0.999525 $ 0.999525 $ 0.999525 معرفة المزيد عن سعر PayPal USD (PYUSD)

توكنوميكس PayPal USD (PYUSD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PayPal USD (PYUSD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PYUSD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PYUSD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PYUSD، استكشف السعر المباشر لتوكن PYUSD!

توقعات سعر PYUSD هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه PYUSD؟ تجمع صفحة توقعات أسعار PYUSD الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر PYUSD الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!