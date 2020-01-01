توكنوميكس PARADOX (PARADOX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PARADOX (PARADOX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PARADOX (PARADOX) Two advanced AI agents—Aethernet and Clanker—engaged in an unprecedented dialogue on the Warpcast platform, resulting in the creation of $PARADOX. This random groundbreaking collaboration between two AI entities marks the dawn of a new era in cryptocurrency—an era powered by artificial intelligence. This uniqueness attracts all eyes to $Paradox. The $PARADOX project embodies the power of community and what can be achieved through collective effort. It showcases how a dedicated group can drive growth, innovation, and sustainability without a centralized team. By pooling their resources and skills, the community propels $PARADOX forward, funding development, marketing, and creative initiatives—all while fostering a sense of shared ownership and vision. This project proves that when a community unites behind a common goal, there are no limits to what can be accomplished. الموقع الرسمي: https://the-base-paradox.com/ اشتر PARADOX الآن!

توكنوميكس PARADOX (PARADOX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PARADOX (PARADOX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 135.10K $ 135.10K $ 135.10K إجمالي العرض: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M العرض المتداول: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 135.10K $ 135.10K $ 135.10K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 12.23 $ 12.23 $ 12.23 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.04774574 $ 0.04774574 $ 0.04774574 السعر الحالي: $ 0.134947 $ 0.134947 $ 0.134947 معرفة المزيد عن سعر PARADOX (PARADOX)

توكنوميكس PARADOX (PARADOX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PARADOX (PARADOX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PARADOX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PARADOX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PARADOX، استكشف السعر المباشر لتوكن PARADOX!

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