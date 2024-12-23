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سعر PARADOX (PARADOX) المباشر لليوم هو USD 0.278489 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 277.86K . يتم تحديث سعر PARADOX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PARADOX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.83K - تغيير سعر PARADOX خلال اليوم هو -21.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر PARADOX (PARADOX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PARADOX مقابل USD هو $ -0.0778759019451244 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PARADOX مقابل USD هو $ -0.2628104591 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PARADOX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PARADOX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0778759019451244 -21.85% 30 يوم $ -0.2628104591 -94.37% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PARADOX (PARADOX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PARADOX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.277508$ 0.277508 $ 0.277508 24 ساعة مرتفع $ 0.356365$ 0.356365 $ 0.356365 عالية طوال الوقت $ 12.23$ 12.23 $ 12.23 تغير السعر (1 ساعة) -0.28% تغير السعر (1يوم) -21.85% تغير السعر (7 أيام) -48.65%

معلومات سوق PARADOX (PARADOX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: