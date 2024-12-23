سعر PARADOX (PARADOX)
سعر PARADOX (PARADOX) المباشر لليوم هو USD 0.278489. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 277.86K. يتم تحديث سعر PARADOX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PARADOX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.83K
- تغيير سعر PARADOX خلال اليوم هو -21.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M
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خلال اليوم، كان سعر PARADOX مقابل USD هو $ -0.0778759019451244 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PARADOX مقابل USD هو $ -0.2628104591 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PARADOX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PARADOX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0778759019451244
|-21.85%
|30 يوم
|$ -0.2628104591
|-94.37%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PARADOX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.28%
-21.85%
-48.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Two advanced AI agents—Aethernet and Clanker—engaged in an unprecedented dialogue on the Warpcast platform, resulting in the creation of $PARADOX. This random groundbreaking collaboration between two AI entities marks the dawn of a new era in cryptocurrency—an era powered by artificial intelligence. This uniqueness attracts all eyes to $Paradox. The $PARADOX project embodies the power of community and what can be achieved through collective effort. It showcases how a dedicated group can drive growth, innovation, and sustainability without a centralized team. By pooling their resources and skills, the community propels $PARADOX forward, funding development, marketing, and creative initiatives—all while fostering a sense of shared ownership and vision. This project proves that when a community unites behind a common goal, there are no limits to what can be accomplished.
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€0.26456455
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$0.278489
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RM1.25041561
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₺9.8028128
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¥43.57517383
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