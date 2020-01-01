توكنوميكس Paintswap (BRUSH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Paintswap (BRUSH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Paintswap (BRUSH) BRUSH is the deflationary token of Estfor Kingdom and Paintswap. Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval idle MMORPG on Sonic (previously Fantom). It is a free-to-play browser-based game featuring over 17 skills, 60+ quests, collectible items and pets, BRUSH-yielding clan wars, a built-in VRF system, a peer-to-peer item orderbook, and other on-chain mechanics. Paintswap is the official 190M Airdrop Marketplace of Sonic. It is the leading NFT and fNFT marketplace with its own launchpad for creators, and the team behind PaintswapVRF, Sonic’s native verifiable randomness provider. 50% of marketplace and launchpad fees are used to buy back and burn BRUSH. الموقع الرسمي: https://paintswap.io الوثيقة البيضاء: https://docs.paintswap.finance/ اشتر BRUSH الآن!

توكنوميكس Paintswap (BRUSH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Paintswap (BRUSH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.62M $ 6.62M $ 6.62M إجمالي العرض: $ 410.79M $ 410.79M $ 410.79M العرض المتداول: $ 410.79M $ 410.79M $ 410.79M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.62M $ 6.62M $ 6.62M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.249255 $ 0.249255 $ 0.249255 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0051472 $ 0.0051472 $ 0.0051472 السعر الحالي: $ 0.01612214 $ 0.01612214 $ 0.01612214 معرفة المزيد عن سعر Paintswap (BRUSH)

توكنوميكس Paintswap (BRUSH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Paintswap (BRUSH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BRUSH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BRUSH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BRUSH، استكشف السعر المباشر لتوكن BRUSH!

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