توكنوميكس Paca AI (PACA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Paca AI (PACA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Paca AI (PACA) Alpaca Network is an on-ramp for AI agents, decentralized R&D lab and marketplace for Artificial Intelligence (AI). The project is focused on making AI more accessible and affordable by creating a platform for collaboration between AI developers and users. The marketplace allows developers to share their models and tools, while users can access these resources to complete tasks or build new AI solutions. The project's goal is to democratize AI technology and make it accessible to a wider range of individuals and businesses. الموقع الرسمي: https://www.alpacanetwork.ai/ الوثيقة البيضاء: https://www.alpacanetwork.ai/whitepaper اشتر PACA الآن!

توكنوميكس Paca AI (PACA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Paca AI (PACA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M إجمالي العرض: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B العرض المتداول: $ 753.69M $ 753.69M $ 753.69M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01178802 $ 0.01178802 $ 0.01178802 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00198394 $ 0.00198394 $ 0.00198394 معرفة المزيد عن سعر Paca AI (PACA)

توكنوميكس Paca AI (PACA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Paca AI (PACA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PACA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PACA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PACA، استكشف السعر المباشر لتوكن PACA!

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