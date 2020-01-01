توكنوميكس Otherworld (OWN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Otherworld (OWN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Otherworld (OWN) Otherworld is an IP and content-powered social ecosystem powered by the OWN Protocol, a decentralized social graph and framework for Web3 social applications. The OWN protocol supports features that are common and familiar in existing major social applications, so that users can easily onboard and start enjoying the benefits of decentralized social and digital asset ownership. Otherworld owns IP usage rights for numerous blue chip entertainment IPs, and intends on developing a decentralized content universe using these IPs. Through partnerships with leading creators and entertainment companies, Otherworld will provide compelling stories and experiences, from thrilling webcomics to dynamic music experiences, Otherworld's content offers a blend of entertainment and community engagement. By incorporating this exclusive content into its decentralized social platform, Otherworld seamlessly merges social engagement with immersive storytelling, setting a new benchmark for content-driven social ecosystems. The first of many in-house content is Solo Leveling: Unlimited, an interactive NFT collecting experience. الموقع الرسمي: https://otherworld.network/ الوثيقة البيضاء: https://docs.google.com/document/d/1I5MSja5AHv6pHTNtRO1t7ZoDzEZ-pw7zjAvf-SFTZ7U/edit اشتر OWN الآن!

توكنوميكس Otherworld (OWN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Otherworld (OWN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 12.16M $ 12.16M $ 12.16M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 35.34M $ 35.34M $ 35.34M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 343.98M $ 343.98M $ 343.98M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.8 $ 1.8 $ 1.8 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.10068 $ 0.10068 $ 0.10068 السعر الحالي: $ 0.343951 $ 0.343951 $ 0.343951 معرفة المزيد عن سعر Otherworld (OWN)

توكنوميكس Otherworld (OWN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Otherworld (OWN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OWN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OWN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OWN، استكشف السعر المباشر لتوكن OWN!

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