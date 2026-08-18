سعر Ordiswap اليوم

السعر المباشر لمشروع Ordiswap (ORDS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ORDS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ORDS.

يحتل Ordiswap حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 117,480، مع عرض متداول قدره 708.70M ORDS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ORDS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.277433، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ORDS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.96% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.79.

معلومات سوق Ordiswap (ORDS)

القيمة السوقية $ 117.48K$ 117.48K $ 117.48K الحجم (24 ساعة) $ 4.79$ 4.79 $ 4.79 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 117.54K$ 117.54K $ 117.54K إمداد دورة التداول 708.70M 708.70M 708.70M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Ordiswap هي $ 117.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.79. العرض المتداول لـ ORDS يبلغ 708.70M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 117.54K.