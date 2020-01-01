توكنوميكس ORA Coin (ORA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ORA Coin (ORA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ORA Coin (ORA) ORA is World Intelligence Network that connects all intelligence. With World Intelligence Network, ORA is leading the new era of Web(3,3), combining Web3 based on Blockchain and Crypto, with Web3 based on AI models. ORA's products include: opML (Optimistic Machine Learning, enabling all AI models to be verifiable), OAO (Onchain AI Oracle, providing AI inference computation on blockchains), opAgent (framework for Onchain Perpetual AI Agent), and RMS (Resilient Model Services, offering high performance AI inference API). الموقع الرسمي: https://ora.io اشتر ORA الآن!

توكنوميكس ORA Coin (ORA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ORA Coin (ORA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.84M $ 7.84M $ 7.84M إجمالي العرض: $ 333.33M $ 333.33M $ 333.33M العرض المتداول: $ 56.32M $ 56.32M $ 56.32M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 46.41M $ 46.41M $ 46.41M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 5.37 $ 5.37 $ 5.37 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.130311 $ 0.130311 $ 0.130311 السعر الحالي: $ 0.139216 $ 0.139216 $ 0.139216 معرفة المزيد عن سعر ORA Coin (ORA)

توكنوميكس ORA Coin (ORA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ORA Coin (ORA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ORA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ORA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ORA، استكشف السعر المباشر لتوكن ORA!

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