توكنوميكس OnlyCalls by Virtuals (CALLS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول OnlyCalls by Virtuals (CALLS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات OnlyCalls by Virtuals (CALLS) OnlyCalls is pioneering a new era of crypto trading through an ecosystem of specialized AI agents trained on extensive market data. Our agents excel at pattern recognition across multiple data streams: On-chain transaction analysisMarket sentiment evaluation Technical pattern identification Wallet cluster behavior Cross-chain opportunity detection These AI agents have demonstrated remarkable accuracy in identifying early-stage opportunities, with successful calls including ACT at 25K and PNUT at 435K before their significant moves. They operate 24/7, removing emotional bias and human limitations from trading decisions. The platform architecture consists of: Alpha Generation Pipeline: Real-time opportunity identification Multi-chain trend analysis Automated signal validation Risk probability scoring Trading Platform Integration: Strategy execution capabilities Advanced risk protocols Portfolio optimization Performance analytics Community Ecosystem Premium signals for token holders Strategy participation Governance mechanisms Revenue distribution Our recent launch on Virtuals attracted over 14,000 holders within 24 hours, validating the market demand for AI-driven trading solutions. The platform uses $CALLS as its native currency for accessing premium features, participating in automated strategies, and platform governance. الموقع الرسمي: https://onlycalls.fun/ الوثيقة البيضاء: https://sid-3.gitbook.io/onlycall.fun اشتر CALLS الآن!

توكنوميكس OnlyCalls by Virtuals (CALLS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار OnlyCalls by Virtuals (CALLS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 101.89K $ 101.89K $ 101.89K إجمالي العرض: $ 994.14M $ 994.14M $ 994.14M العرض المتداول: $ 994.14M $ 994.14M $ 994.14M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 101.89K $ 101.89K $ 101.89K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00556986 $ 0.00556986 $ 0.00556986 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00010226 $ 0.00010226 $ 0.00010226 معرفة المزيد عن سعر OnlyCalls by Virtuals (CALLS)

توكنوميكس OnlyCalls by Virtuals (CALLS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس OnlyCalls by Virtuals (CALLS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CALLS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CALLS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CALLS، استكشف السعر المباشر لتوكن CALLS!

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