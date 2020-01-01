توكنوميكس OddsNotify (ODDS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول OddsNotify (ODDS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات OddsNotify (ODDS) OddsNotify creates tools designed to empower sports bettors by providing real-time odds notifications and analytical insights. Powered by AI our model picks +EV bets from bookmakers, finding bets that are overvalued! Why bettors should choose Odds Notify? Out of the entire population there is under 1% of people who are long term profitable bettors. Here at OddsNotify we are a team of industry leading traders, quants, bettors & developers take any bias opinions out of your betting journey by leveraging the use of Artificial Intelligence. We do this by assessing crucial match data and provide informed betting options. الموقع الرسمي: https://web3.oddsnotify.co.uk/ الوثيقة البيضاء: https://docs.google.com/document/d/1_Vq0_bbeQyigqeRWT_hHzqL5kVNpuzsQ6tKlWgn4Rt0/edit? اشتر ODDS الآن!

توكنوميكس OddsNotify (ODDS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار OddsNotify (ODDS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 66.10K $ 66.10K $ 66.10K إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 66.10K $ 66.10K $ 66.10K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00446841 $ 0.00446841 $ 0.00446841 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00013219 $ 0.00013219 $ 0.00013219 معرفة المزيد عن سعر OddsNotify (ODDS)

توكنوميكس OddsNotify (ODDS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس OddsNotify (ODDS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ODDS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ODDS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ODDS، استكشف السعر المباشر لتوكن ODDS!

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