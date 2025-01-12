سعر OddsNotify (ODDS)
سعر OddsNotify (ODDS) المباشر لليوم هو USD 0.00107735. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 538.68K. يتم تحديث سعر ODDS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OddsNotify الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.25K
- تغيير سعر OddsNotify خلال اليوم هو +14.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M
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خلال اليوم، كان سعر OddsNotify مقابل USD هو $ +0.00013537 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OddsNotify مقابل USD هو $ -0.0007038022 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OddsNotify مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OddsNotify مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00013537
|+14.37%
|30 يوم
|$ -0.0007038022
|-65.32%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OddsNotify: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
+14.37%
-3.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OddsNotify creates tools designed to empower sports bettors by providing real-time odds notifications and analytical insights. Powered by AI our model picks +EV bets from bookmakers, finding bets that are overvalued! Why bettors should choose Odds Notify? Out of the entire population there is under 1% of people who are long term profitable bettors. Here at OddsNotify we are a team of industry leading traders, quants, bettors & developers take any bias opinions out of your betting journey by leveraging the use of Artificial Intelligence. We do this by assessing crucial match data and provide informed betting options.
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A$0.001745307
|1 ODDS إلى GBP
￡0.0008726535
|1 ODDS إلى EUR
€0.0010450295
|1 ODDS إلى USD
$0.00107735
|1 ODDS إلى MYR
RM0.0048373015
|1 ODDS إلى TRY
₺0.03813819
|1 ODDS إلى JPY
¥0.1698657745
|1 ODDS إلى RUB
₽0.1094910805
|1 ODDS إلى INR
₹0.0928352495
|1 ODDS إلى IDR
Rp17.661472584
|1 ODDS إلى PHP
₱0.06356365
|1 ODDS إلى EGP
￡E.0.054406175
|1 ODDS إلى BRL
R$0.006593382
|1 ODDS إلى CAD
C$0.001551384
|1 ODDS إلى BDT
৳0.1320076955
|1 ODDS إلى NGN
₦1.6781126805
|1 ODDS إلى UAH
₴0.0457550545
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Bs0.05709955
|1 ODDS إلى PKR
Rs0.301356342
|1 ODDS إلى KZT
₸0.571232517
|1 ODDS إلى THB
฿0.037362498
|1 ODDS إلى TWD
NT$0.0356710585
|1 ODDS إلى CHF
Fr0.0009803885
|1 ODDS إلى HKD
HK$0.008381783
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.د.م0.0108704615