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سعر OddsNotify (ODDS) المباشر لليوم هو USD 0.00107735 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 538.68K . يتم تحديث سعر ODDS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OddsNotify الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.25K - تغيير سعر OddsNotify خلال اليوم هو +14.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M

أداء سعر OddsNotify (ODDS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OddsNotify مقابل USD هو $ +0.00013537 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OddsNotify مقابل USD هو $ -0.0007038022 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OddsNotify مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OddsNotify مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00013537 +14.37% 30 يوم $ -0.0007038022 -65.32% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OddsNotify (ODDS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OddsNotify: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00109042$ 0.00109042 $ 0.00109042 عالية طوال الوقت $ 0.00446841$ 0.00446841 $ 0.00446841 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +14.37% تغير السعر (7 أيام) -3.15%

معلومات سوق OddsNotify (ODDS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: