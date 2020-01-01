توكنوميكس NUMINE Token (NUMI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول NUMINE Token (NUMI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات NUMINE Token (NUMI) Numine is an integrated blockchain gaming platform designed to facilitate the development, distribution, and gameplay of blockchain-based games. By offering comprehensive services tailored specifically for the unique challenges and high entry barriers associated with blockchain gaming, Numine streamlines the entire process for developers and players alike. Numine’s purpose is to lower the barriers to entry and accelerate the growth of blockchain gaming by providing an all-in-one platform that supports the development, distribution, and play of blockchain-based games. الموقع الرسمي: https://numine.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.numine.io/ اشتر NUMI الآن!

توكنوميكس NUMINE Token (NUMI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار NUMINE Token (NUMI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 12.35M $ 12.35M $ 12.35M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 118.83M $ 118.83M $ 118.83M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 103.93M $ 103.93M $ 103.93M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.111449 $ 0.111449 $ 0.111449 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.052167 $ 0.052167 $ 0.052167 السعر الحالي: $ 0.103818 $ 0.103818 $ 0.103818 معرفة المزيد عن سعر NUMINE Token (NUMI)

توكنوميكس NUMINE Token (NUMI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس NUMINE Token (NUMI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NUMI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NUMI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NUMI، استكشف السعر المباشر لتوكن NUMI!

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