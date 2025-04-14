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سعر NUMINE Token (NUMI) المباشر لليوم هو USD 0.067021 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.82M . يتم تحديث سعر NUMI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NUMINE Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر NUMINE Token خلال اليوم هو +0.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 102.50M

أداء سعر NUMINE Token (NUMI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NUMINE Token مقابل USD هو $ +0.00010793 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NUMINE Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NUMINE Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NUMINE Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00010793 +0.16% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NUMINE Token (NUMI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NUMINE Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.064467$ 0.064467 $ 0.064467 24 ساعة مرتفع $ 0.0675$ 0.0675 $ 0.0675 عالية طوال الوقت $ 0.07272$ 0.07272 $ 0.07272 تغير السعر (1 ساعة) +0.55% تغير السعر (1يوم) +0.16% تغير السعر (7 أيام) -0.10%

معلومات سوق NUMINE Token (NUMI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: