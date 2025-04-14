سعر NUMINE Token (NUMI)
سعر NUMINE Token (NUMI) المباشر لليوم هو USD 0.067021. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.82M. يتم تحديث سعر NUMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NUMINE Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر NUMINE Token خلال اليوم هو +0.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 102.50M
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خلال اليوم، كان سعر NUMINE Token مقابل USD هو $ +0.00010793 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NUMINE Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NUMINE Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NUMINE Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00010793
|+0.16%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NUMINE Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.55%
+0.16%
-0.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Numine is an integrated blockchain gaming platform designed to facilitate the development, distribution, and gameplay of blockchain-based games. By offering comprehensive services tailored specifically for the unique challenges and high entry barriers associated with blockchain gaming, Numine streamlines the entire process for developers and players alike. Numine’s purpose is to lower the barriers to entry and accelerate the growth of blockchain gaming by providing an all-in-one platform that supports the development, distribution, and play of blockchain-based games.
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