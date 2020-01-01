توكنوميكس Noooomeme (NOOOO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Noooomeme (NOOOO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Noooomeme (NOOOO) Welcome to $NOOOO, the revolutionary meme ​coin that transcends mere investment. ​Embrace a currency that embodies hope, unity, ​and the collective power of positive ​intentions. Join our journey of faith and ​financial empowerment. We are $NOOOO on Solana! With $NOOOO brain cells, $NOOOO will rise to the top. $NOOOO! Libs meltdown $NOOOO meltsup - you are not bullish enough on Liberal Meltdowns. The blue collar memecoin on Solana . The dogecoin of politics On the solana blockchain, They know the irl NOOOO meme, and it evokes emotion- disgust for woke ideology and because of that $NOOOO will exceed $1B mc quicker then you faded it anon.. billions. الموقع الرسمي: https://noooo.meme/ اشتر NOOOO الآن!

توكنوميكس Noooomeme (NOOOO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Noooomeme (NOOOO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 491.91K $ 491.91K $ 491.91K إجمالي العرض: $ 997.77M $ 997.77M $ 997.77M العرض المتداول: $ 997.77M $ 997.77M $ 997.77M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 491.91K $ 491.91K $ 491.91K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00755141 $ 0.00755141 $ 0.00755141 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00049301 $ 0.00049301 $ 0.00049301 معرفة المزيد عن سعر Noooomeme (NOOOO)

توكنوميكس Noooomeme (NOOOO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Noooomeme (NOOOO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NOOOO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NOOOO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NOOOO، استكشف السعر المباشر لتوكن NOOOO!

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