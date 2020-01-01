توكنوميكس NKYC Token (NKYC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول NKYC Token (NKYC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

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توكنوميكس NKYC Token (NKYC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار NKYC Token (NKYC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 91.24M $ 91.24M $ 91.24M إجمالي العرض: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M العرض المتداول: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 91.24M $ 91.24M $ 91.24M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 35.51 $ 35.51 $ 35.51 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 4.28 $ 4.28 $ 4.28 السعر الحالي: $ 22.81 $ 22.81 $ 22.81 معرفة المزيد عن سعر NKYC Token (NKYC)

توكنوميكس NKYC Token (NKYC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس NKYC Token (NKYC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NKYC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NKYC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NKYC، استكشف السعر المباشر لتوكن NKYC!

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