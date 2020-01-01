توكنوميكس Niftyx Protocol (SHROOM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Niftyx Protocol (SHROOM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Niftyx Protocol (SHROOM) Niftyx is building a decentralised protocol for NFT trading and minting. The project is building the infrastructure required to easily deploy and connect niche-focused global NFT markets ensuring a neutral playing field for creators, users and private firms. Solutions for several market verticals are being deployed, starting with Gaming and with upcoming services for Music and Fashion NFTs among others. The protocol uses EVM-compatible standards and operates under a DAO model, being 100% community-owned and driven. الموقع الرسمي: https://www.niftyx.org/ اشتر SHROOM الآن!

توكنوميكس Niftyx Protocol (SHROOM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Niftyx Protocol (SHROOM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 427.61K $ 427.61K $ 427.61K إجمالي العرض: $ 65.56M $ 65.56M $ 65.56M العرض المتداول: $ 51.39M $ 51.39M $ 51.39M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 545.54K $ 545.54K $ 545.54K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00362545 $ 0.00362545 $ 0.00362545 السعر الحالي: $ 0.00825906 $ 0.00825906 $ 0.00825906 معرفة المزيد عن سعر Niftyx Protocol (SHROOM)

توكنوميكس Niftyx Protocol (SHROOM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Niftyx Protocol (SHROOM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SHROOM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SHROOM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SHROOM، استكشف السعر المباشر لتوكن SHROOM!

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