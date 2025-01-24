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سعر Niftyx Protocol (SHROOM) المباشر لليوم هو USD 0.01285978 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 660.81K . يتم تحديث سعر SHROOM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Niftyx Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.02K - تغيير سعر Niftyx Protocol خلال اليوم هو +17.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 51.39M

أداء سعر Niftyx Protocol (SHROOM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Niftyx Protocol مقابل USD هو $ +0.00195608 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Niftyx Protocol مقابل USD هو $ -0.0013362983 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Niftyx Protocol مقابل USD هو $ +0.0006049832 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Niftyx Protocol مقابل USD هو $ +0.00013243887035403 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00195608 +17.94% 30 يوم $ -0.0013362983 -10.39% 60 يوم $ +0.0006049832 +4.70% 90 يوم $ +0.00013243887035403 +1.04%

تحليل سعر Niftyx Protocol (SHROOM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Niftyx Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01075478$ 0.01075478 $ 0.01075478 24 ساعة مرتفع $ 0.01291134$ 0.01291134 $ 0.01291134 عالية طوال الوقت $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 تغير السعر (1 ساعة) +12.13% تغير السعر (1يوم) +17.94% تغير السعر (7 أيام) +5.12%

معلومات سوق Niftyx Protocol (SHROOM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: