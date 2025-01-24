سعر Niftyx Protocol (SHROOM)
سعر Niftyx Protocol (SHROOM) المباشر لليوم هو USD 0.01285978. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 660.81K. يتم تحديث سعر SHROOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Niftyx Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.02K
- تغيير سعر Niftyx Protocol خلال اليوم هو +17.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 51.39M
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خلال اليوم، كان سعر Niftyx Protocol مقابل USD هو $ +0.00195608 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Niftyx Protocol مقابل USD هو $ -0.0013362983 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Niftyx Protocol مقابل USD هو $ +0.0006049832 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Niftyx Protocol مقابل USD هو $ +0.00013243887035403 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00195608
|+17.94%
|30 يوم
|$ -0.0013362983
|-10.39%
|60 يوم
|$ +0.0006049832
|+4.70%
|90 يوم
|$ +0.00013243887035403
|+1.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Niftyx Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+12.13%
+17.94%
+5.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Niftyx is building a decentralised protocol for NFT trading and minting. The project is building the infrastructure required to easily deploy and connect niche-focused global NFT markets ensuring a neutral playing field for creators, users and private firms. Solutions for several market verticals are being deployed, starting with Gaming and with upcoming services for Music and Fashion NFTs among others. The protocol uses EVM-compatible standards and operates under a DAO model, being 100% community-owned and driven.
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