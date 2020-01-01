توكنوميكس Nexus Mutual (NXM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Nexus Mutual (NXM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Nexus Mutual (NXM) Nexus Mutual is a decentralized insurance protocol built on Ethereum that currently offers cover for smart contracts on the Ethereum blockchain, currently covering all the main defi protocols. Nexus Mutual offers coverage against smart contract failures, which protects against potential bugs in smart contract code. The coverage intends to provide protection against financial losses that may be incurred due to hacks or exploits in the smart contract code. Note that smart contract cover only protects against “unintended uses” of smart contracts, so security events such as the loss of private keys or centralized exchange hacks are not covered. In December 2020, it released custody cover covering centralised custodians and lenders such as Celsius, Blockfi, and Nexo. الموقع الرسمي: https://nexusmutual.io/ اشتر NXM الآن!

توكنوميكس Nexus Mutual (NXM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Nexus Mutual (NXM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 184.78M $ 184.78M $ 184.78M إجمالي العرض: $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M العرض المتداول: $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 184.78M $ 184.78M $ 184.78M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 185.97 $ 185.97 $ 185.97 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 6.96 $ 6.96 $ 6.96 السعر الحالي: $ 79.02 $ 79.02 $ 79.02 معرفة المزيد عن سعر Nexus Mutual (NXM)

توكنوميكس Nexus Mutual (NXM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Nexus Mutual (NXM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NXM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NXM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NXM، استكشف السعر المباشر لتوكن NXM!

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