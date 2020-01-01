توكنوميكس neuron ICP (NICP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول neuron ICP (NICP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات neuron ICP (NICP) nICP is a decentralised liquid staking derivative on the Internet computer protocol. It allows people to earn yield on their ICP while being fully liquid. The protocol is controlled and managed by the WaterNeuron DAO through staked WTN tokens, and thus fully decentralised. All the components of the protocol are fully on-chain. All the code is open source. It is the first fully decentralised LST on ICP. الموقع الرسمي: https://waterneuron.fi/ اشتر NICP الآن!

توكنوميكس neuron ICP (NICP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار neuron ICP (NICP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 976.92K $ 976.92K $ 976.92K إجمالي العرض: $ 178.93K $ 178.93K $ 178.93K العرض المتداول: $ 178.93K $ 178.93K $ 178.93K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 976.92K $ 976.92K $ 976.92K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 15.12 $ 15.12 $ 15.12 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 2.67 $ 2.67 $ 2.67 السعر الحالي: $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 معرفة المزيد عن سعر neuron ICP (NICP)

توكنوميكس neuron ICP (NICP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس neuron ICP (NICP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NICP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NICP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NICP، استكشف السعر المباشر لتوكن NICP!

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