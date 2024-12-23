سعر Nafter (NAFT)
سعر Nafter (NAFT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 209.01K. يتم تحديث سعر NAFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nafter الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 229.06
- تغيير سعر Nafter خلال اليوم هو -2.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 441.20M
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خلال اليوم، كان سعر Nafter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nafter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nafter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nafter مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.04%
|30 يوم
|$ 0
|+4.10%
|60 يوم
|$ 0
|+4.22%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nafter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.30%
-2.04%
-9.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Nafter platform will belong to ALL creators and their fans. We will be supporting all forms of content. We look to be the NFT content platform on blockchain for all mainstream and up and coming influencers and creators. Nafter allows creators to seamlessly snap, post & mint their content directly from their smartphone in a way never done before!
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